DT de Elche y la adaptación de Cepeda: "Ha estado un poco solo acá en España"

Este sábado, Elche, equipo donde milita el delantero chileno Lucas Cepeda, afrontará un partido trascendental para su futuro en la división de honor del fútbol español dado se medirá ante Girona en la última fecha de la temporada, necesitando sumar al menos un punto para asegurar la salvación y evitar el descenso.

En la previa de este crucial compromiso, el director técnico del conjunto franjiverde, Eder Sarabia, compareció ante los medios y se tomó el tiempo de reflexionar detalladamente sobre el proceso de adaptación que ha vivido el atacante nacional en su primera experiencia europea.

"Lucas viene de un club tremendamente importante en Chile (Colo Colo). Es un chico joven y esta es su primera experiencia en el extranjero. También trae una carga por ser un jugador importante para su selección", comenzó señalando el estratega.

Sarabia también abordó las dificultades personales que conllevan este tipo de transiciones para los futbolistas jóvenes que emigran: "Seguramente, Lucas en muchos momentos ha estado solo aquí en España. Quizás, si hubiese estado con gente que le pudiera ayudar un poco más... Porque son condiciones diferentes. Pero es un aprendizaje para todos y también nos tiene que llevar a hacerlo un poco mejor como club", admitió de forma autocrítica.

A pesar de estos desafíos, el entrenador español reafirmó su total confianza en las condiciones del futbolista chileno de cara al encuentro de este sábado y para el futuro de su carrera.

"Lucas entrena y nos ayuda cada día. Queremos intentar ayudarle a que saque todo eso que tiene, porque es de esos jugadores que te ganan partidos. Para el duelo de mañana, necesitamos que entienda lo que vamos a requerir de él. Tenemos la convicción absoluta de que Lucas será un grandísimo futbolista aquí en Elche y en Europa, porque tiene las condiciones", destacó.

Finalmente, Sarabia cerró su intervención con un guiño distendido hacia el volante nacional Arturo Vidal, con quien mantiene una relación cercana de su etapa en el cuerpo técnico de Barcelona: "Espero ver alguna foto de Arturo Vidal con la camiseta del Elche, que también nos animará", concluyó.