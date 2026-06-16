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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Extécnico de Unión La Calera dirigirá a Lucas Cepeda en Elche

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Martín Anselmi llegó este martes a la ciudad española para iniciar la planificación deportiva del equipo de Primera División.

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El argentino Martín Anselmi, extécnico de Unión La Calera, llegó este martes a la ciudad de Elche para iniciar su etapa como nuevo entrenador del club español, donde tendrá bajo su mando al atacante chileno Lucas Cepeda.

El técnico de 40 años tomó el relevo de Eder Sarabia, quien dejó el cargo después de lograr el ascenso a Primera División y asegurar la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol español.

Anselmi afrontará su primera experiencia en la liga española y en las próximas horas conocerá las instalaciones del club y el Estadio "Martínez Valero", además de ser presentado ante los medios durante esta misma semana.

El entrenador trabajará junto al propietario del club, Christian Bragarnik, el director general Pedro Schinocca y el director deportivo Pepe Contreras para ultimar los detalles de la plantilla y la programación de la próxima pretemporada.

Su llegada abre una nueva etapa para Lucas Cepeda, quien tendrá su primera campaña completa en España bajo la conducción de un técnico que ya conoce el fútbol chileno por su paso por Unión La Calera.

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