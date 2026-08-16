FC Barcelona alcanzó principio de acuerdo con Manchester City por el fichaje de Rodri

FC Barcelona y Manchester City alcanzaron un principio de acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández "Rodri", quien quedó encaminado para convertirse en nuevo jugador del cuadro catalán, de acuerdo con información de EFE.

El conjunto azulgrana prepara un contrato por cuatro temporadas para el internacional español, hasta junio de 2030, y espera hacer oficial la operación durante la próxima semana, una vez que las partes completen la documentación necesaria.

Según diversos medios citados por la agencia, Barcelona pagará cerca de 65 millones de euros más otros cinco millones en variables. Manchester City había rechazado anteriormente dos propuestas que rondaban los 50 y 60 millones de euros.

Rodri dio el visto bueno para negociar con Barcelona

El futuro del mediocampista apareció inicialmente vinculado con Real Madrid, pero Rodri autorizó a comienzos de agosto que Barcelona negociara directamente su incorporación con Manchester City. El club catalán detectó una oportunidad de mercado pese a que la prioridad inicial del técnico Hansi Flick estaba centrada en reforzar el ataque.

El jugador de 30 años, campeón del último Mundial con España y elegido como el mejor futbolista del torneo, terminaba contrato con Manchester City al finalizar la presente temporada. En Barcelona coincidirá además con varios compañeros de la selección española, entre ellos Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Ferran Torres.

Rodri no estuvo disponible este domingo para la Community Shield que Manchester City perdió por 3-0 ante Arsenal. El volante continúa en rehabilitación luego de someterse a una operación de espalda tras su participación en el Mundial.

La información agrega que Manchester City tiene interés en Enzo Fernández, actualmente en Chelsea, y ya estableció contactos con el entorno del mediocampista argentino mientras avanza la salida de Rodri rumbo a Barcelona.