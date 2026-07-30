Federación Española abrió un procedimiento disciplinario a FC Barcelona por Julián Alvarez

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió abrir un procedimiento disciplinario extraordinario a FC Barcelona por sus presuntos contactos con Julián Alvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid con contrato en vigor hasta 2030, según comunicó el organismo este jueves a ambos clubes.

Dicho comité, según pudo saber EFE, nombró un instructor para la tramitación del procedimiento y trasladó la decisión tomada al club, que puede presentar alegaciones. También tiene derecho al trámite de audiencia durante la instrucción.

Fuentes del elenco catalán confirmaron a EFE que ya recibieron la denuncia y ahora están esperando a que la RFEF les diga el plazo que tiene para presentar dichas alegaciones.

Atlético denunció el 30 de junio a Barcelona ante la RFEF y la FIFA por los presuntos contactos mantenidos con Julián Alvarez, con contrato con el club madrileño hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, al "negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido", según expuso entonces el consejero delegado del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín.

Ese periodo protegido, que se determina en función de la edad del jugador en el momento de la firma del contrato, abarca tres temporadas completas o tres años en el caso de futbolistas de entre 23 y 28 años.

'La Araña' tiene 26 años y firmó hace dos por el club rojiblanco desde Manchester City, con 24, con lo que no ha transcurrido ese tiempo establecido.