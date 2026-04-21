Gabriel Suazo: No sé si la gente me ama o me odia

El futbolista chileno Gabriel Suazo, lateral de Sevilla, analizó su presente en el club español, que pelea por mantenerse en Primera División, y abordó su rendimiento, su rol en el equipo y su relación con el entorno.

"Yo no sé si en Chile o acá en Sevilla la gente me ama o me odia, si le gusta cómo juego o no, solamente me llevo por lo que convivo en el día a día, cuando voy a la calle y la gente me dice 'gracias por venir' o me da cariño, eso para mí es gratificante", expresó en conversación con ESPN Chile.

En esa línea, agregó: "No sé que se habla de mí en redes sociales y no me interesa saberlo en verdad... No necesito alimentar mi ego cuando las cosas van bien y leer comentarios,y cuando va mal, no, me siento en otras cosas".

Sobre su presente en el club, el exjugador de Colo Colo afirmó: "Más allá del momento, y siempre lo digo cada vez que me preguntan, yo acá estoy muy feliz, es donde quiero estar. Tomé la decisión por eso, de venir a un equipo grande".

Añadió: "Me encantaría poder estar peleando por entrar a Europa, pero hoy me toca vivir este momento y estoy feliz y orgulloso de vivirlo y competir, para poder ayudar al equipo a seguir donde debe estar, en primera".

Al comparar este escenario con su experiencia en Colo Colo, señaló: "Eso me preparó en su momento sin saberlo, para poder vivir quizás un momento parecido, similar al que me tocó vivir y poder compartir esa experiencia con mis compañeros". Asimismo, sostuvo: "En estos momentos se ven cosas muy negativas, que sobresalen sobre lo positivo, y en Colo Colo aprendí que hay cosas positivas que te pueden ayudar a salir".

Respecto a su rol en el equipo, indicó: "Mi forma de entrenar y jugar no cambia si me toca jugar un minuto o los 90'. Yo sigo trabajando de la misma forma, intentando 'poner en aprietos' al técnico nuevo en decirle 'estoy aquí para jugar'... Si me toca entrar cuatro minutos, como me tocó contra el Atlético, de lateral derecho, voy a entrar y dar lo mejor esos cuatro minutos".