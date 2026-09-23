Javier Aguirre fue anunciado como flamante DT del aproblemado Valencia

El veterano técnico mexicano Javier Aguirre será el nuevo entrenador de Valencia, según anunció este lunes el club español, con el que firmó un contrato hasta el final de esta campaña 2026-27 y el club dispondrá de una opción de prórroga por una campaña más.

Para Aguirre, de 67 años y hasta este mes de julio seleccionador mexicano, Valencia será su séptimo club en España tras pasar por Mallorca, al frente del cual estuvo entre 2022 y 2024, Leganés, Espanyol, Zaragoza, Atlético de Madrid y Osasuna.

Entre sus principales logros en España se encuentran la Copa del Rey de 2004 con Real Zaragoza y la clasificación para la Liga de Campeones con CA Osasuna. Además, clasificó a Atlético de Madrid a la Champions 2007-08 rompiendo una sequía de 10 años del club rojiblanco sin acceder a la máxima competición continental.

A nivel internacional, ganó la Copa Oro de la CONCACAF (2009 y 2025) y la CONCACAF Nations League (2024-25) con la selección mexicana y en su país ganó el título de Liga con Pachuca (1999) la Liga de Campeones de la CONCACAF con CF Monterrey (2021).

El técnico llega a Valencia CF después de dirigir a la selección de su país en el Mundial de la FIFA 2026, en el que México alcanzó los octavos de final. Esta fue su tercera participación como seleccionador mexicano en el torneo después de las ediciones de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

A lo largo de una extensa trayectoria en los banquillos, también tuvo experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y México.

Valencia marcha hoy en la 19ª posición con apenas cuatro puntos en siete partidos, por lo que la misión de Aguirre será evitar el descenso del cuadro ché.