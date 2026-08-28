Julián Alvarez volvió a entrenarse en Atlético de Madrid tras su indisposición

Julián Alvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid, volvió este viernes por la tarde a los entrenamientos luego de la indisposición que le impidió trabajar con el plantel durante las últimas tres sesiones.

El atacante se presentó en el Centro Deportivo de Majadahonda y realizó una sesión individualizada junto a un preparador físico, según informó el club.

Atlético señaló que el futbolista se siente mejor de la indisposición y que el trabajo específico tuvo como objetivo comenzar su puesta a punto física después de no ejercitarse con el grupo durante miércoles, jueves y la mañana de este viernes.

Pese a su regreso a los trabajos, Alvarez quedó descartado para el partido de este sábado ante Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, tal como había adelantado durante la mañana el entrenador Diego Simeone.

"Evidentemente, él no va a estar mañana", afirmó el técnico argentino, quien remarcó además su intención de apoyar al delantero cuando pueda reincorporarse plenamente al plantel.

"Desde el momento que vuelva a entrenar Julián con nosotros, le daremos todo lo que le dimos siempre para que se sienta importante, como lo es para nuestro equipo", señaló Simeone.

La situación deportiva del atacante se desarrolla además en medio de las dudas respecto de su futuro. Atlético de Madrid le comunicó que no contempla traspasarlo a Barcelona, club al que el delantero tenía intención de marcharse, y mantiene como prioridad que continúe en el equipo.

Según la información conocida durante las últimas horas, al argentino le quedan como alternativas seguir en Atlético, con contrato vigente hasta 2030, o concretar una salida hacia otro club que cumpla con las pretensiones económicas del elenco "colchonero", estimadas en torno a los 150 millones de euros.

Arsenal aparece entre los equipos que podrían interesarse en una eventual operación, aunque cualquier movimiento dependerá también de la voluntad del propio futbolista.