La liga española se abrió con un gran triunfo de Deportivo Alavés ante Getafe

Este sábado se inauguró la temporada 2026/2027 de la liga española, con la victoria 3-0 de Deportivo Alavés sobre Getafe gracias a goles en la última etapa del encuentro.

Getafe quedó con un jugador menos desde el minuto 42, con la expulsión de Kiko Femenía tras la revisión en el VAR que aumentó el castigo tras una tarjeta amarilla.

El duelo se encaminaba a un empate, pero Alavés supo mover la cuenta con las anotaciones de Nahuel Tenaglia (73'), Mariano Díaz (90+1') y Mikel Rodríguez (90+4').

La jornada debut del torneo español continúa este mismo sábado con el partido del Sevilla de Gabriel Suazo ante Rayo Vallecano. Sin embargo, esta Fecha 1 solo disputará seis de sus 10 partidos este fin de semana.

Los duelos de Valencia-Real Betis, Real Madrid-Real Sociedad, Celta de Vigo-Osasuna y FC Barcelona-Athletic Club quedaron aplazados para jugarse entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto.