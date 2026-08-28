Lucas Cepeda aportó una asistencia en caída de Elche marcada por los errores de Dituro

El futbolista chileno Lucas Cepeda aportó una asistencia este viernes en la derrota 3-2 de Elche frente a Racing de Santander, en un partido por la tercera fecha de La Liga que quedó marcado por una desastrosa primera mitad del cuadro visitante y los errores del arquero Matías Dituro.

Cepeda comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 69 minutos en reemplazo de Facundo Buonanotte, cuando Elche perdía por 3-0 y buscaba cambiar el rumbo del compromiso disputado en El Sardinero.

El seleccionado chileno tuvo una participación activa desde su entrada y a los 78' apareció por el sector izquierdo para enviar el balón al área y asistir a Buba Sangaré, quien convirtió el descuento 3-1.

Apenas un minuto más tarde, Fernando Niño marcó de cabeza el 3-2 después de un centro de Tete Morente y dejó abierto un partido que parecía sentenciado durante la primera mitad.

La reacción, sin embargo, no alcanzó para rescatar puntos y Racing celebró su primera victoria de la temporada gracias a una actuación estelar del marroquí Yassir Zabiri, autor de los tres goles del conjunto local.

Los errores de Dituro que complicaron a Elche

La tarde comenzó de la peor manera para Matías Dituro. A los 15 minutos, el exarquero de Universidad Católica recibió un envío largo que no presentaba mayores complicaciones, pero realizó un defectuoso control con el pie y permitió que Zabiri le robara el balón para abrir la cuenta.

La acción fue duramente destacada por la prensa española. Mundo Deportivo calificó la jugada como una "antológica pifia" y remarcó que el atacante marroquí aprovechó el error para marcar en su primera titularidad con Racing.

El golpe desordenó por completo a Elche y Zabiri volvió a aparecer a los 21' para ampliar la ventaja con una rápida acción ofensiva del cuadro de Santander.

El delantero completó su triplete a los 36 minutos con un remate de primera que significó el 3-0. En esa acción, tanto Mundo Deportivo como AS apuntaron nuevamente al desempeño de Dituro y señalaron que el guardameta pudo hacer más para impedir el tercer tanto.

La segunda mitad mostró una cara distinta del equipo dirigido por Martín Anselmi. Los cambios permitieron adelantar las líneas y Cepeda fue uno de los jugadores que aportó profundidad y envíos peligrosos al área, incluyendo la asistencia que inició la reacción visitante.

Pese al impulso final, Elche no logró completar la remontada y sufrió su segunda derrota consecutiva después del 5-0 recibido frente a Barcelona, quedándose con un punto en las primeras tres fechas de La Liga.