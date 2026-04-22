Lucas Cepeda participó en victoria sobre Atlético de Madrid que alejó a Elche de la zona de descenso
El club del delantero chileno celebró tres puntos en casa.
El club del delantero chileno celebró tres puntos en casa.
El futbolista chileno Lucas Cepeda participó en la victoria por 3-2 de Elche sobre Atlético de Madrid, resultado que permitió al conjunto ilicitano llegar a 35 puntos y alejarse de la zona de descenso en la liga española.
El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. El cuadro madrileño abrió la cuenta a los 10 minutos con Nicolás González, pero David Affengruber igualó a los 18'.
Luego, André Silva puso el 2-1 a los 33', antes de que Nicolás González marcara otra vez a los 34' para el empate.
En ese tramo, Atlético de Madrid sufrió la expulsión de Thiago Almada a los 30 minutos, una incidencia que condicionó el resto del partido.
El técnico de Elche hizo ingresar a Lucas Cepeda a los 67 minutos y el chileno tuvo participación en la jugada del gol decisivo. A los 75', el exjugador de Colo Colo envió un balón al área en una acción que continuó con asistencia de David Affengruber y definición de André Silva para el 3-2 definitivo.
Con este triunfo, Elche quedó en el decimoquinto lugar con 35 unidades, mientras Atlético de Madrid se mantuvo cuarto con 57 puntos.