Lucas Cepeda participó en victoria sobre Atlético de Madrid que alejó a Elche de la zona de descenso

El futbolista chileno Lucas Cepeda participó en la victoria por 3-2 de Elche sobre Atlético de Madrid, resultado que permitió al conjunto ilicitano llegar a 35 puntos y alejarse de la zona de descenso en la liga española.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. El cuadro madrileño abrió la cuenta a los 10 minutos con Nicolás González, pero David Affengruber igualó a los 18'.

Luego, André Silva puso el 2-1 a los 33', antes de que Nicolás González marcara otra vez a los 34' para el empate.

En ese tramo, Atlético de Madrid sufrió la expulsión de Thiago Almada a los 30 minutos, una incidencia que condicionó el resto del partido.

El técnico de Elche hizo ingresar a Lucas Cepeda a los 67 minutos y el chileno tuvo participación en la jugada del gol decisivo. A los 75', el exjugador de Colo Colo envió un balón al área en una acción que continuó con asistencia de David Affengruber y definición de André Silva para el 3-2 definitivo.

Con este triunfo, Elche quedó en el decimoquinto lugar con 35 unidades, mientras Atlético de Madrid se mantuvo cuarto con 57 puntos.