Manuel Pellegrini valoró histórica temporada de Betis en la liga española

El técnico chileno Manuel Pellegrini celebró la temporada de Real Betis después del triunfo 2-1 sobre Levante, resultado con el que el cuadro verdiblanco cerró la liga española con 60 puntos y con el boleto asegurado a la próxima Liga de Campeones.

"La Champions ha sido lo máximo", señaló el entrenador nacional, quien también afirmó que siente "una gran emoción estar en esta institución y clasificarla seis años para Europa". Además, destacó que en el club "se ha creado una ambición deportiva que ojalá pueda crecer en próximas temporadas".

Pellegrini valoró la regularidad de su equipo durante la temporada y remarcó que los 60 puntos "demuestran lo regular que ha sido el equipo". También sostuvo que "el sobresaliente puede ser poco para valorar la temporada", luego de que Betis se levantara tras sus eliminaciones en Copa del Rey y Europa League.

El chileno también abordó el desafío que viene para el plantel y apuntó: "No hay que hacer el ridículo y hacer un equipo que compita por Europa en Liga". Sobre posibles movimientos, evitó profundizar en altas y bajas, aunque dejó una idea clara: "Hay que mejorar un plantel del que no tengo queja, solo palabras de agradecimiento".