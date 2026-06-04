Medio español: Alexis "pondrá de su parte" para continuar un año más en Sevilla

El delantero chileno Alexis Sánchez vive un inesperado cambio de escenario en España, luego de que su continuidad en Sevilla apareciera nuevamente como una opción para la próxima temporada, pese a que durante gran parte de la temporada su salida parecía encaminada.

Según informó ABC Sevilla, el tocopillano dejó buenas sensaciones en la recta final de La Liga, donde terminó siendo importante para la salvación del cuadro blanquirrojo. Sus cuatro goles y dos asistencias, además de ingresos determinantes en las últimas jornadas, hicieron que el club nervionense reabriera el análisis sobre su futuro.

"Alexis fue decisivo y podría no haber dicho su última palabra en el Sevilla FC", tituló el citado medio, que además apuntó que el nombre del "Niño Maravilla" encaja dentro del plan de austeridad que prepara la institución.

El factor económico también juega a favor del seleccionado chileno, ya que desde España destacaron que llegó al club con un sueldo bajo para los parámetros del plantel.

"Vino cobrando unos emolumentos bajos, aproximadamente medio millón neto, lo que tampoco supondría un hándicap para el puzzle salarial que debe armar Navarro. El chileno ha vivido una experiencia positiva, se ha implicado y también pondrá de su parte para continuar un año más", indicó la publicación.

Otro elemento relevante es la opinión del técnico Luis García Plaza, quien valora la capacidad técnica, la implicación y la profesionalidad diaria de Alexis. De acuerdo al mismo medio, el entrenador considera que la media hora o el tramo de partido que pueda disputar el atacante representa un plus para Sevilla, especialmente cuando es ubicado cerca de otro delantero y dosificado en su mejor versión.