Presidente de Sevilla pensó en dejar su cargo por amenazas de muerte

El presidente de Sevilla, José María del Nido Carrasco, reconoció que se ha planteado renunciar a su cargo debido a las amenazas de muerte que recibió en el último tiempo, aunque afirmó que seguirá al mando del club por responsabilidad institucional.

"A nivel personal, esto no merece la pena, pero debo seguir dando pasos, por responsabilidad, para garantizar el futuro y la supervivencia del Sevilla", señaló el dirigente, quien también admitió que le gustaría contar con mayores recursos para fichajes, pero remarcó que la obligación actual es generar plusvalías.

Del Nido Carrasco explicó que Sevilla, equipo que contó con Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en la última temporada, vive un periodo transitorio por el proceso de venta y sostuvo que los accionistas determinaron que el actual consejo de administración continúe dirigiendo la sociedad anónima deportiva.

El presidente también defendió la política económica del club, pese a una dura temporada 2025-2026, y recordó que en el último mercado se vendieron jugadores por 70 millones de euros, mientras que la inversión en refuerzos fue de apenas 250.000 euros.