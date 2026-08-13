Alejandro Micco: Estamos en una situación que se parece cada día más a la Guerra Fría

El economista Alejandro Micco dijo este jueves en El Primer Café que las medidas proteccionistas impulsadas por Donald Trump están configurando un escenario global que recuerda en alguna medida a la Guerra Fría, y que es probable que permanezca incluso cuando él ya esté fuera de la Casa Blanca.

El académico de la Universidad de Chile comentó en Cooperativa los dichos del embajador de China, Niu Qingbao, quien -aludiendo a Estados Unidos- llamó a Chile a "resistir con firmeza" las injerencias externas que intentan "limitar o debilitar la cooperación" y el comercio.

Observó que nuestro país está "en una situación con poca claridad sobre cómo actuar", y que la estrategia de "pasar lo más piola posible" no dio gran resultado, puesto que Trump igualmente nos impuso un arancel de 12,5 por ciento.

Esto se da en un contexto donde, "en términos globales, hay un retroceso a tener economías más cerradas".

Esta política "con Trump ha sido mucho más fuerte, pero me cuesta pensar que si hay un cambio de Gobierno en Estados Unidos vamos a volver exactamente a la situación anterior. Yo creo que esta idea de mayores niveles de proteccionismo a nivel mundial va a seguir", opinó.

Se trata de un proteccionismo cuya "finalidad no es solamente económica, sino también geopolítica", en que "nos estamos volviendo a acercar a lo que en algún momento fue esta especie de (...) pelea subterránea entre dos grandes potencias".

"Claramente China es hoy día una potencia (económica) mundial, tiene el mismo PIB que Estados Unidos, (...) es una potencia real y está mostrando que quiere ser también una potencia militar; está mostrando los dientes en eso. Entonces, estamos en una situación que cada día más se parece a lo que fue en algún momento la Guerra Fría: esta idea de los dos grandes bloques", aunque ciertamente "hasta ahora no (nos hemos encontrado) con ese extremo", explicó.

"Cuando teníamos la Guerra Fría, el comercio era casi entre dos bloques en el mundo, y teníamos muchos más conflictos declarados a mundial. (Ese no es el escenario actual) pero sí se está dando algo de esto en términos comerciales", señaló Micco.

Instituto Libertad: "La invariabilidad tributaria es una forma de ejercer soberanía"

El economista Gustavo Díaz, del Instituto Libertad, opinó que "la globalización es una tendencia que ya está instalada y es muy difícil echar marcha atrás, pero sí va a haber ajustes".

"La globalización nos pasó por el lado muy rápido y no estuvimos preparados para tomar mecanismos que pudieran canalizar las distintas fuerzas que se fueron generando. Y desde esa perspectiva resurgen estos sentimientos proteccionistas", indicó.

"Aquí lo engancho con la invariabilidad tributaria: a mí no me extrañaría que de aquí a poco andar viéramos otros países tomando medidas como nosotros acá en Chile", dada la necesidad de "eliminar la discrecionalidad y generar condiciones para que los inversionistas puedan saber bajo qué reglas van a tributar durante la vida de los proyectos", señaló Díaz.

"Desde mi perspectiva, la invariabilidad tributaria es una forma de ejercer soberanía, porque le permite al Estado comprometer reglas generales confiables para atraer capital de largo plazo. Y yo creo que vamos a ver en los próximos años a otros países siguiendo el mismo camino, porque permite, de alguna manera, protegerse frente al proteccionismo discrecional, que nos retrotrae varias décadas en el pasado", insistió el profesional.