supergeek

Rayo Vallecano y Athletic Club repartieron puntos en La Liga española

Publicado:
Rayo Vallecano igualó 1-1 ante Athletic Club en la fecha 26 de La Liga. Con este resultado, los franjirrojos quedaron en el 14° lugar de la tabla con 27 puntos, mientras que el equipo de Bilbao se ubicó en la octava posición con 35 unidades.

