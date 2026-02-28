Inauguran Teleférico II que conecta Pío Nono con Plaza México en el Parque Metropolitano
Inauguran Teleférico II que conecta Pío Nono con Plaza México en el Parque Metropolitano
Inauguran Teleférico II que conecta Pío Nono con Plaza México en el Parque Metropolitano
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, junto a los directores del Serviu Metropolitano y Parquemet, encabezaron la apertura del nuevo tramo del Teleférico, que conecta Pío Nono con Plaza México, y que permitirá llegar a la cumbre del cerro y apreciar nuevas vistas de Santiago.
