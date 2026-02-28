Síguenos:
Inauguran Teleférico II que conecta Pío Nono con Plaza México en el Parque Metropolitano

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, junto a los directores del Serviu Metropolitano y Parquemet, encabezaron la apertura del nuevo tramo del Teleférico, que conecta Pío Nono con Plaza México, y que permitirá llegar a la cumbre del cerro y apreciar nuevas vistas de Santiago.

