Real Betis despertó ante Girona y se llevó un triunfo de oro para Pellegrini

El club español Real Betis, dirigido por el entrenador chileno Manuel Pellegrini, venció por 3-2 a Girona como visitante en la fecha 33 de La Liga, en un resultado clave para mantenerse en la pelea por la clasificación a competiciones europeas.

El local abrió la cuenta a los 7 minutos con gol de Viktor Tsygankov, mientras que Marc Roca igualó a los 23'.

En el segundo tiempo, Abde Ezzalzouli puso en ventaja a Betis a los 63', pero Azzedine Ounahi empató a los 68' a través de un penal. Finalmente, Rodrigo Riquelme marcó el 3-2 definitivo a los 80'.

El triunfo parecía escaparse, pero en los 86' un gol de Girona fue anulado tras revisión en el VAR, por fuera de juego.

El triunfo significó un bálsamo para Real Betis, que venía de una serie de resultados irregulares y de la eliminación en la Europa League ante SC Braga.

Con este resultado, el equipo llegó a 49 puntos y se mantuvo en la quinta posición, en plena lucha por asegurar un cupo europeo.