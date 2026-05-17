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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Sevilla de Suazo y Alexis desafía a Real Madrid en un duelo vital por La Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los andaluces luchan por asegurar la permanencia en Primera División.

Sevilla de Suazo y Alexis desafía a Real Madrid en un duelo vital por La Liga
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Este domingo, el Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez recibe a Real Madrid por la penúltima fecha de la liga de España, con la exigente misión de ganar para zafar definitivamente del descenso.

- Sigue el resultado en Cooperativa.cl:

  • Sevilla 0-1 Real Madrid, Segundo tiempo. Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".

0-1: 15' Vinícius Jr. (RM)

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