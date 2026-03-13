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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga francesa

Auxerre de Sierralta cayó ante Olympique de Marsella por la Ligue 1

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Auxerre, con Francisco Sierralta en la banca, cayó 0-1 ante Olympique de Marsella en el Estadio Vélodrome, por la fecha 26 de la Ligue 1 francesa.

El único gol del encuentro fue anotado por Amine Gouiri al minuto 79 del partido, que le terminó dando la viictoria a los locales frente al elenco del chileno.

El siguiente partido de Auxerre será de local ante Brest, el sábado 21 de marzo a las 15:00 horas (18:00 GMT).

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