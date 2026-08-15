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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga francesa

¿Cuándo y dónde ver la definición entre PSG y Lens por la Supercopa de Francia?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El encuentro se disputará en el Estadio "Bollaert-Delelis".

¿Cuándo y dónde ver la definición entre PSG y Lens por la Supercopa de Francia?
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Este domingo 16 de agosto, Lens y Paris Saint-Germain se enfrentarán por la Supercopa de Francia en el Estadio "Bollaert-Delelis", dando inicio a la temporada en el fútbol galo.

El partido está programado para las 14:45 horas (18:45 GMT) y será transmitido en televisión a través de la señal de ESPN. Así mismo, también se podrá seguir streaming por la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto parisino llega a este certamen tras consagrarse con la Supercopa de la UEFA ante Aston Villa, por lo que buscará seguir en su colecta de títulos ante el vigente monarca de la Copa de Francia y subcampeón de la Ligue 1.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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