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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga francesa

L'Équipe adelantó que Ousmane Dembélé renovará con PSG

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El jugador fue tentado por los petrodólares, pero prefirió mantenerse en la elite.

L'Équipe adelantó que Ousmane Dembélé renovará con PSG
 xinhua
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Ousmane Dembélé, Balón de Oro de 2025 y doble campeón de la Liga de Campeones (2025 y 2026), renovará su contrato con PSG por dos años más, hasta 2030, según informó este lunes L'Équipe.

La firma del nuevo contrato de Dembélé, de 29 años, está prevista "en las próximas semanas", agregó el diario, que precisó que el club parisino en su oferta de renovación no ofrece un salario desorbitado.

El prestigioso matutino señaló que clubes saudíes mostraron su interés por el internacional francés, no obstante, las buenas campañas de la mano de Luis Enrique han sido clave para mantenerse en el cuadro de la capital.

El exjugador de Borussia Dortmund y de Barcelona fichó en agosto de 2023 con el PSG del a cambio de 58 millones de dólares,

Desde entonces, y en una posición de falso nueve diseñada por el propio Luis Enrique, Dembélé ha disputado con PSG 138 encuentros, con 61 goles y 43 asistencias.

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