Kast: "¿Conozco a Cerimedo? Sí, porque nos hemos cruzado"

El Presidente José Antonio Kast descartó este lunes, en El Diario de Cooperativa, haber contratado o mantenido relación laboral con el estratega digital argentino Fernando Cerimedo -preso en Bolivia por presunto intento de femicidio y supuesto enriquecimiento ilícito-, luego de que desde la oposición se solicitara investigar eventuales nexos a raíz de las indagatorias sobre "granjas de bots" e injerencia digital en la región.

Frente a los cuestionamientos, el Mandatario defendió la legitimidad de su triunfo en las urnas y emplazó a los sectores críticos a recurrir a los organismos institucionales correspondientes.

"Ganamos una elección con 7,2 millones de votos y la persona que pasó a segunda vuelta, que es Jeannette Jara, sacó 5,2 millones de votos. Ese es un triunfo contundente y la mayor votación que haya tenido un Presidente en la historia de Chile. Eso (es) para que nadie trate de decir: 'oiga, mire, aquí se dieron circunstancias especiales que generaron esto'. No, hubo un triunfo contundente", dijo el Jefe de Estado.

"Si alguien tiene algún reclamo, tendrá que recurrir a las instancias pertinentes, que serán el Servel, la Contraloría o la Fiscalía. Nosotros no tenemos ningún problema de que alguien que después de ocho meses (aún) no se sobreponga de la derrota pueda ocupar todas las vías legales que corresponda", aseveró Kast, luego de que Jara acusara que tanto ella como Evelyn Matthei (UDI) fueron víctimas de un "uso articulado de cuentas" de redes sociales en la campaña.

Respecto a la relación con Cerimedo, el Presidente desmarcó tanto a su Administración como al Partido Republicano de cualquier prestación de servicios.

"Respecto de este señor que hoy día salta a la fama: yo en ninguna de mis campañas he trabajado con él. El Gobierno no tiene asesorías con este señor. ¿Si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en instancias donde nos hemos cruzado y donde nos hemos encontrado", puntualizó el Mandatario.

Asimismo, al ser consultado por la eventual participación del estratega en las franjas del Rechazo y el En Contra durante los plebiscitos constitucionales, Kast precisó que dichas campañas no formaron parte del trabajo directo del Partido Republicano.

"En el año 2020, hace seis años atrás, él habría -también será tema de investigación, ahí la gente dirá- participado o habría asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano (...) Después, en el segundo proceso (2023), hice una campaña separada de lo que era el conglomerado que estaba en contra del texto refundacional de la Constitución", concluyó el Mandatario.

Kast defendió su participación en el Foro Madrid: "Júzguenme por lo que diga en ese acto"

Kast defendió su participación en la cumbre internacional del Foro Madrid —iniciativa impulsada por la fundación española Disenso—, evento que se reunirá este jueves en Santiago y que ha generado debate dentro del propio bloque oficialista.

Frente a los cuestionamientos en el sector sobre una eventual división interna, el Mandatario descartó cualquier quiebre y argumentó su derecho a participar en la cita global.

"Dos almas no hay; estamos trabajando muy bien con los distintos partidos políticos, más allá de las acciones que uno pueda realizar, en este caso, en un evento del cual soy uno de los fundadores", aseveró en El Diario de Cooperativa.

El Jefe de Estado enfatizó que "la carta del Foro de Madrid cuenta con la firma de Giorgia Meloni, María Corina Machado, Antonio Ledezma, Javier Milei y Santiago Abascal".

"Es como que alguien le dijera a los integrantes del Foro de São Paulo o del Grupo de Puebla que no se pueden reunir", ejemplificó, mencionando como antecedente el encuentro "Democracia Siempre", organizado por el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) en La Moneda en julio de 2025.

"Uno puede criticarlo, pero de ahí a censurar a alguien y decir 'usted no puede ir'... ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo expresar una opinión?", señaló.

Finalmente, el Presidente instó a evaluar su gestión por los hechos concretos y no por aprensiones previas: "Júzguenme por lo que ocurra en ese acto, por lo que yo diga en ese acto, pero tener un juicio anterior a lo que vaya a ocurrir ahí creo que es equivocado".