RC Lens batió a París Saint-Germain y se quedó con la Supercopa de Francia

RC Lens, que jugó en inferioridad numérica durante más de 50 minutos, supo aprovechar el único tanto del encuentro, supo resistir, y venció 1-0 a PSG, por lo que conquistó por primera vez en su historia la Supercopa de Francia.

Cuatro días después de su contundente victoria en la Supercopa de Europa, París Saint-Germain se quedó en puertas de conquistar su decimoquinto Trofeo de Campeones en Francia, el quinto seguido. Fue por primera vez para RC Lens, campeón de la Copa de Francia, que solo contaba con un subcampeonato en 1998, que perdió, precisamente, ante el cuadro parisino.

El único tanto del encuentro fue anotado por Florian Thauvin al minuto 32 del encuentro, el cual parecía en posición fuera de juego, pero terminó siendo validado. Siete minutos más tarde Kylian Antonio se fue expulsado por una fuerte entrada.

Desde ese momento, supieron resistir ante las peligrosas llegadas del cuadro dirigido por Luis Enrique, que por medio de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, entre otros, buscó el empate con insistencia, pero este terminó siendo esquivo. En los minutos finales, Nuno Mendes también fue expulsado en el conjunto parisino.

El siguiente encuentro de PSG será el domingo 23 de agosto a las 14:45 ante Rennes, mientras que RC Lens se medirá ante Auxerre el sábado 22 de agosto a las 11:15 horas, en el debut de ambos en la Ligue 1 26/27.