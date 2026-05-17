Sufre PSG: Dembelé se lesionó a dos semanas de la final de la Champions

PSG sufrió por partida doble este domingo en la última fecha de la Ligue 1 de Francia, ya que perdió de forma inédita ante París FC por 2-1, y en el partido el delantero Ousmane Dembelé se lesionó, a dos semanas de la final de la Champions.

Dembelé tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 27, siendo reemplazado por el portugués Goncalo Ramos.

El francés, Balón de Oro en 2025, presentó molestias musculares en la pierna izquierda y de inmediato fue sustituido por el DT español Luis Enrique.

En el desarrollo del partido, Bradley Barcola abrió la cuenta para el campeón francés (50'), pero Alimani Gory, con un doblete, fue el héroe de Paris FC (76' y 90+4').

Con el resultado, PSG terminó la liga con 76 puntos, fruto de 24 triunfos, cuatro empates y seis derrotas; París FC, en cambio, culminó con 44 unidades en el undécimo puesto.

El próximo desafío de PSG será en Budapest, ante Arsenal, en la final de la Champions, el 30 de mayo, a las 12:00 horas (16:00 GMT).