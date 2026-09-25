Desde Magallanes, Barros reafirmó posición chilena sobre el Estrecho tras controversia

Luego de una serie de declaraciones provenientes de Argentina sobre la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, una sesión extraordinaria realizada este viernes en Punta Arenas reunió al ministro de Defensa, Fernando Barros, y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para abordar la situación.

Durante la sesión, el ministro de Defensa Fernando Barros, recalcó que la posición chilena es "categorica" transmitida mediante conversaciones a nivel de cancillerías, autoridades de Defensa e incluso entre los presidentes.

Asimismo, sostuvo que "ningún documento, ninguna norma (...) de un país puede afectar o tener algún valor a la luz de un tratado bilateral".

La instancia se realizó un día después de que el ministro anunciara una actualización de las capacidades de defensa en Magallanes, que incluye el reemplazo de material bélico, la construcción de nuevas bases militares y un proyecto para ampliar la infraestructura portuaria.

En tanto, el comandante en jefe de la Armada, Fernando Cabrera, atribuyó la polémica a un "descuido importante" en el lenguaje, quien agregó que este tipo de expresiones pueden responder a "un desconocimiento o una falta de cuidado".

Pese a ello, Cabrera sostuvo que las relaciones con las Fuerzas Armadas argentinas son "espectaculares" y señaló que en episodios anteriores existieron disculpas y rectificaciones.

Una señal más firme

Las explicaciones no dejaron conformes a todos los parlamentarios. El diputado independiente Daniel Valenzuela, afirmó que durante los últimos dos años contabilizó 12 incidentes y pidió que la comisión manifieste formalmente al Ejecutivo su malestar por las declaraciones provenientes de Argentina.

"Yo quiero que tengamos paz, pero también exijo respeto", sostuvo el legislador.

Defensa comprometió además una rectificación diplomática de la situación, que podría incluir gestiones respecto del decreto argentino de 2021 que califica el estrecho como un espacio compartido.