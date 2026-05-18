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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Arsenal quedó a un paso de ser campeón de la Premier League 22 años después

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El equipo londinense venció a Burnley y puede celebrar este martes si Manchester City no gana.

Arsenal quedó a un paso de ser campeón de la Premier League 22 años después
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Arsenal quedó a solo un triunfo de conquistar la Premier League por primera vez en 22 años, luego de vencer 1-0 con intriga y muchos nervios a Burnley, elenco ya descendido.

Los "Gunners" quedaron en una posición inmejorable para asegurar el título y pueden celebrar este martes, siempre que Manchester City no derrote a Bournemouth como visita en su respectivo compromiso.

En caso de que los "Sky Blues" ganen su partido, Arsenal tendrá una nueva oportunidad el domingo, cuando recibirá a Crystal Palace con la obligación de ganar para volver a levantar el trofeo de la liga inglesa después de más de dos décadas.

Arsenal quedó con 82 puntos en lo más alto del torneo británico y Manchester City es segundo con 77, con un partido menos.

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