Arsenal quedó a un paso de ser campeón de la Premier League 22 años después

Arsenal quedó a solo un triunfo de conquistar la Premier League por primera vez en 22 años, luego de vencer 1-0 con intriga y muchos nervios a Burnley, elenco ya descendido.

Los "Gunners" quedaron en una posición inmejorable para asegurar el título y pueden celebrar este martes, siempre que Manchester City no derrote a Bournemouth como visita en su respectivo compromiso.

En caso de que los "Sky Blues" ganen su partido, Arsenal tendrá una nueva oportunidad el domingo, cuando recibirá a Crystal Palace con la obligación de ganar para volver a levantar el trofeo de la liga inglesa después de más de dos décadas.

Arsenal quedó con 82 puntos en lo más alto del torneo británico y Manchester City es segundo con 77, con un partido menos.