Feriado del 21 de mayo: Así funcionará el comercio durante el Día de las Glorias Navales

El próximo jueves 21 de mayo se conmemorará el Día de las Glorias Navales, fecha que figura como feriado en el calendario nacional y que marcará una nueva jornada de descanso para parte de los trabajadores del país.

Sin embargo, el festivo no tendrá carácter de irrenunciable, por lo que el funcionamiento del comercio y distintos servicios dependerá de cada empresa y sus horarios habituales.

Esto significa que trabajadores de supermercados, malls, retail, restaurantes y otros rubros podrán desempeñar funciones con normalidad, salvo que existan acuerdos internos o beneficios definidos por cada empleador.

En algunos casos, establecimientos educacionales y organizaciones podrían entregar el viernes 22 de mayo como día "sándwich", lo que permitiría un descanso más largo. De todas formas, esta medida no es obligatoria ni aplica de forma general.

De acuerdo con el calendario, tras el feriado del 21 de mayo solo quedarán tres jornadas irrenunciables durante 2026, correspondientes a Fiestas Patrias y Navidad.

Los feriados irrenunciables pendientes son el viernes 18 de septiembre por Independencia Nacional, el sábado 19 de septiembre por las Glorias del Ejército y el viernes 25 de diciembre por Navidad.