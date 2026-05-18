Gobierno RD Congo reporta 116 muertes sospechosas por brote de ébola

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este lunes de 116 muertes sospechosas por el brote del virus del ébola declarado el fin de semana en la provincia de Ituri, que afectó a dos nuevas zonas en el este congoleño.

"La epidemia ya ha causado la muerte de 116 personas", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de la RDC y ministro de Comunicación y Medios, Patrick Muyaya, quien añadió que se detectaron casos en las localidades de Katwa, en Kivu del Norte, y Nyankunde, en Ituri.

"Esta propagación de la enfermedad a nuevas zonas genera preocupación por el riesgo de una mayor transmisión en regiones densamente pobladas, caracterizadas por importantes movimientos de población", señaló el vocero.

Muyaya aseguró a la población que la vigilancia epidemiológica, la gestión de casos y las campañas de concientización comunitaria avanzan con rapidez para limitar la transmisión del virus.

"Instamos a la población a cumplir estrictamente con las medidas de salud pública. Recomiendo lavarse las manos con frecuencia y evitar todo contacto con animales muertos y cadáveres", concluyó el ministro.

El pasado sábado, el Gobierno de la RDC declaró oficialmente el estado de emergencia y envió siete toneladas de suministros, con el apoyo de sus socios, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como personal sanitario, para reforzar la zona.

De momento, ni la OMS ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) han actualizado su cifra de fallecidos, que mantienen en 88 y en la que se incluye un caso importado en Uganda.

Éste es el decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante la situación, lo que hizo que diferentes países africanos reforzaran los controles sanitarios y cerraran sus fronteras, como en el caso de Ruanda.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad de entre el 25 y el 90 por ciento.