Ben Brereton volvió a Sheffield United para iniciar su tercera etapa en el club

El delantero chileno Ben Brereton Díaz fue anunciado este viernes como nuevo refuerzo de Sheffield United, elenco al que regresó para vivir su tercera etapa después de alcanzar un acuerdo para jugar cedido por una temporada desde Southampton.

El delantero volverá así a Bramall Lane, donde ya tuvo dos pasos a préstamo, primero durante 2024 y posteriormente en 2025, ambos bajo la conducción de Chris Wilder.

"Estoy realmente emocionado. Cuando llegué por primera vez al club estaba muy ilusionado y ahora volver por tercera vez, con el entrenador y conociendo a varios de los muchachos, me tiene muy feliz", señaló Brereton en declaraciones entregadas al sitio oficial de Sheffield United.

El atacante destacó especialmente su relación con Wilder y explicó que la confianza del entrenador fue uno de los factores determinantes para concretar su regreso.

"Tenemos una gran relación. Ya jugué dos veces para él en Sheffield United y estoy encantado de volver a hacerlo. Es un gran club, los hinchas son increíbles y las dos veces que estuve acá lo disfruté muchísimo. Sentí que este era el lugar donde podían sacar lo mejor de mí", añadió.

Wilder, por su parte, celebró la incorporación del chileno y valoró tanto su conocimiento del club como la experiencia que acumula en el futbol inglés.

"Ben es un gran muchacho y un futbolista de mucho talento. Entiende a Sheffield United y toda la filosofía del club. Disfrutó mucho sus etapas anteriores, tiene una gran relación con los hinchas y está muy motivado por volver a construir eso esta temporada", expresó.

El entrenador agregó que Brereton aporta goles y asistencias y recordó sus buenas campañas en Blackburn Rovers, sus actuaciones con Sheffield United tanto en Premier League como en Championship y su último paso por Derby County.

Brereton comenzó su carrera en Nottingham Forest y posteriormente se consolidó en Blackburn, donde alcanzó uno de sus mejores registros en la temporada 2022-2023 al marcar 22 goles en el Championship. Su rendimiento le permitió fichar por Villarreal en 2023.

En enero de 2024 llegó por primera vez a Sheffield United y anotó seis goles en 14 partidos de Premier League. Meses después fue contratado de manera definitiva por Southampton, aunque en enero de 2025 regresó cedido a Bramall Lane y colaboró en la campaña que terminó con el equipo en el tercer puesto y disputando la final de los playoffs de ascenso.

Durante la temporada pasada, el seleccionado nacional estuvo cedido en Derby County, donde disputó 39 partidos como titular en el Championship y registró 10 participaciones directas en goles.

El futbolista de 27 años, que acumula 42 presentaciones con la selección chilena, había participado en dos encuentros con Southampton durante el inicio de la presente campaña antes de concretar su nuevo regreso a Sheffield United.