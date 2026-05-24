Bruno Fernandes rompió el record de asistencias en una temporada de Premier League

Bruno Fernandes se vistió de habilitador ante Brighton y logró el récord de asistencias en una temporada de Premier League.

El mediocampista de Manchester United habilitó a Patrick Dorgu para el 1-0 parcial por la última jornada y llegó a 21 pases decisivos.

Con aquel registró batió la marca que compartían Thierry Henry, mítico delantero de Arsenal y Kevin de Bruyne, leyenda de Manchester City, que contabilizaron 20.

Fernandes vivió una excepcional temporada con los "Diablos Rojos" en la liga inglesa, en la que volvió a clasificar a la UEFA Champions League tras tres años y fue galardonado con el premio a Mejor jugador de la temporada 2025-26.