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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Bruno Fernandes rompió el record de asistencias en una temporada de Premier League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mediocampista portugués superó a leyendas como Thierry Henry y Kevin de Bruyne.

Bruno Fernandes rompió el record de asistencias en una temporada de Premier League
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Bruno Fernandes se vistió de habilitador ante Brighton y logró el récord de asistencias en una temporada de Premier League.

El mediocampista de Manchester United habilitó a Patrick Dorgu para el 1-0 parcial por la última jornada y llegó a 21 pases decisivos.

Con aquel registró batió la marca que compartían Thierry Henry, mítico delantero de Arsenal y Kevin de Bruyne, leyenda de Manchester City, que contabilizaron 20.

Fernandes vivió una excepcional temporada con los "Diablos Rojos" en la liga inglesa, en la que volvió a clasificar a la UEFA Champions League tras tres años y fue galardonado con el premio a Mejor jugador de la temporada 2025-26.

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