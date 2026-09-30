Carragher destrozó a Manchester City y exigió quitarle sus títulos

El histórico exdefensor de Liverpool Jamie Carragher pidió que Manchester City pierda los títulos obtenidos durante el período investigado por la Premier League y también cuestionó la continuidad de los actuales propietarios del club tras el fallo por más de un centenar de irregularidades financieras.

"Creo que los títulos que City ha ganado en este tiempo deberían ser retirados de su palmarés", sostuvo el exfutbolista, actualmente comentarista de Sky Sports.

Durante los nueve años comprendidos en la investigación, Manchester City conquistó tres títulos de la Premier League y varias copas, aunque Carragher se mostró contrario a que esos trofeos sean reasignados a los equipos que terminaron detrás.

El exseleccionado inglés sostuvo que el perjuicio para los rivales va más allá de recibir posteriormente una medalla y apuntó que los futbolistas afectados nunca podrán recuperar la sensación de haber celebrado aquellas conquistas en cancha.

"Esto no va de medallas, va de sentimientos, y City ha robado eso", afirmó Carragher, quien además planteó que las sanciones deberían alcanzar a los propietarios del club.

"Hasta que no se vayan, no sé cómo se va a quitar esa mancha del club. City seguirá adelante y tendrá grandes equipos en el futuro, pero no sé cómo estos dueños van a seguir después de lo que ha pasado. Dicen que tienen pruebas irrefutables. ¿Dónde están?", cuestionó.