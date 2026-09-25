Caso financiero expone a Manchester City a los castigos más duros de la Premier League

Manchester City enfrenta un amplio abanico de posibles sanciones tras los reportes británicos que lo dan por culpable de casi todos los cargos financieros presentados por la Premier League. Hasta ahora, sin embargo, no existe un castigo anunciado públicamente y el club sostiene que el proceso sigue en curso.

El reglamento permite imponer una multa o descontar puntos al club. La comisión independiente debe determinar la sanción a partir de las infracciones que establezca en su fallo; por ello, todavía no hay una cifra de puntos ni una temporada afectada que se pueda dar por confirmada.

La Premier League ya aplicó descuentos de puntos a Everton y Nottingham Forest en otros expedientes financieros. Esos antecedentes no fijan la pena del City, cuyo caso comprende acusaciones de distinta naturaleza y alcance.

Suspensión y expulsión de la competición

Entre las medidas más severas figuran la suspensión de partidos y la recomendación de expulsar al club de la Premier League. Las reglas también contemplan restricciones en la inscripción de futbolistas, compensaciones y otras órdenes que la comisión estime apropiadas.

Una expulsión no equivale a un descenso automático. La liga de ascenso inglesa no tiene la obligación de admitir al City en sus competiciones ante una medida de esa naturaleza.

¿Manchester City puede perder títulos?

La amplitud de las facultades disciplinarias abrió el debate sobre una eventual retirada de campeonatos. Esa opción figura entre los escenarios examinados por medios británicos, pero la Premier League no anunció la pérdida de ningún título.

Manchester City y la propia liga tienen la opción de apelar la resolución ante otro panel independiente. Según Sky Sports, ese recurso retrasa la aplicación de las eventuales sanciones. El castigo concreto sigue pendiente de una decisión pública.