Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.0°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Darío Osorio ante Leeds United en la Premier?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno quiere alejarse de la parte baja de la tabla.

¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Darío Osorio ante Leeds United en la Premier?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Crystal Palace, equipo del volante chileno Darío Osorio, visita este domingo a Leeds United, en la quinta fecha de la Premier League.

El partido está programado para las 10:00 horas (13:00 GMT) en Ellan Road y solo contará con transmisión en streaming, en la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto de Osorio está en el 17° lugar en la tabla, al borde de la zona roja, y quiere sacudirse del mal comienzo en la Premier. Además, intentará aprovechar el impulso que tuvo a mediados de semana tras el debut triunfal en la Europa League.

Leeds, por su parte, está sexto en la tabla, con dos victorias y dos empates en la Premier, e intentará aprovechar la localía para mantener su invicto en el torneo.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada