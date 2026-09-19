¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Darío Osorio ante Leeds United en la Premier?

Crystal Palace, equipo del volante chileno Darío Osorio, visita este domingo a Leeds United, en la quinta fecha de la Premier League.

El partido está programado para las 10:00 horas (13:00 GMT) en Ellan Road y solo contará con transmisión en streaming, en la plataforma Disney+ Premium.

El conjunto de Osorio está en el 17° lugar en la tabla, al borde de la zona roja, y quiere sacudirse del mal comienzo en la Premier. Además, intentará aprovechar el impulso que tuvo a mediados de semana tras el debut triunfal en la Europa League.

Leeds, por su parte, está sexto en la tabla, con dos victorias y dos empates en la Premier, e intentará aprovechar la localía para mantener su invicto en el torneo.

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