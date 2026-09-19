¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Darío Osorio ante Leeds United en la Premier?
El equipo del chileno quiere alejarse de la parte baja de la tabla.
El equipo del chileno quiere alejarse de la parte baja de la tabla.
Crystal Palace, equipo del volante chileno Darío Osorio, visita este domingo a Leeds United, en la quinta fecha de la Premier League.
El partido está programado para las 10:00 horas (13:00 GMT) en Ellan Road y solo contará con transmisión en streaming, en la plataforma Disney+ Premium.
El conjunto de Osorio está en el 17° lugar en la tabla, al borde de la zona roja, y quiere sacudirse del mal comienzo en la Premier. Además, intentará aprovechar el impulso que tuvo a mediados de semana tras el debut triunfal en la Europa League.
Leeds, por su parte, está sexto en la tabla, con dos victorias y dos empates en la Premier, e intentará aprovechar la localía para mantener su invicto en el torneo.
Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.