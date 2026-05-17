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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

¿Cuándo y dónde ver el partido de Manchester City ante Bournemouth por la Premier League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los pupilos de Josep Guardiola tienen la obligación de ganar para no ceder el trono ante el Arsenal.

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Manchester City no tiene margen de error este martes 19 de mayo, cuando visite a Bournemouth por la fecha 37 de la Premier League, en un encuentro donde solo sirve la victoria para intentar asaltar el liderato o, al menos, mantener la presión sobre el Arsenal.

El cotejo está programado para las 14:30 horas de Chile (18:30 GMT) y la transmisión en televisión será a través de las señales de ESPN, mientras que de forma online se podrá seguir por la plataforma Disney+ Premium.

Los dirigidos por Josep Guardiola marchan en el segundo puesto con 77 puntos y, con el título en juego, saben que cualquier tropiezo en el Vitality Stadium podría ser definitivo, considerando que tras este duelo solo quedará el partido ante Aston Villa.

Los Ciudadanos jugarán un día después que Arsenal, por lo que será clave el resultado del equipo de Londres ante Burnley este lunes para la definición de la Premier.

Todos los detalles y el desarrollo de la lucha por el título en la cobertura de Cooperativa.cl.

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