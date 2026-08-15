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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

¿Cuándo y dónde ver la definición entre Arsenal y Manchester City por la Community Shield?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tradicional trofeo del fútbol inglés se definirá en el Estadio Millennium de Cardiff.

¿Cuándo y dónde ver la definición entre Arsenal y Manchester City por la Community Shield?
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Este domingo 16 de agosto, Arsenal y Manchester City animarán la definición del Community Shield en el Estadio Millennium de Cardiff, Gales, con el objetivo de coronar al primer supercampeón de la temporada en Inglaterra.

El partido está programado para las 10:00 horas (14:00 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium.

El cuadro "Gunner" buscará arrancar el año con un nuevo título en sus vitrinas tras conquistar la Premier League, mientras que el elenco de los "Ciudadanos" se metió en esta instancia tras quedarse con la FA Cup ante Chelsea.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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