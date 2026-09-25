El fallo contra Manchester City abrió dudas sobre las coronas inglesas de Pellegrini y Bravo

Los reportes británicos sobre un fallo adverso a Manchester City en su caso financiero también abren una pregunta en Chile: Qué ocurre con los títulos de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo. Ambos formaron parte de planteles que ganaron la Premier League durante el período al que corresponden las principales acusaciones.

La histórica liga de Manuel Pellegrini

Pellegrini dirigió al City campeón de la temporada 2013-2014. En su primer año al mando, el entrenador chileno ganó la Premier League por delante de Liverpool y se convirtió en el primer técnico sudamericano en conquistar el torneo.

Esa temporada forma parte del período en que la liga cuestionó la información financiera entregada por el club. Pellegrini no figura como acusado en este procedimiento: Los cargos fueron presentados contra Manchester City. Las acusaciones específicas sobre la declaración de pagos a un entrenador, además, corresponden a temporadas anteriores a su llegada en 2013.

Claudio Bravo y el título de los 100 puntos

Bravo integró el plantel que ganó la Premier League 2017-2018, la campaña en que el equipo de Josep Guardiola alcanzó los 100 puntos. El arquero chileno participó en tres partidos de liga esa temporada, en la que Ederson ocupó habitualmente la titularidad.

City volvió a ganar el campeonato en 2018-2019, cuando Bravo seguía en el club, pero esa edición queda fuera del tramo de 2009-2010 a 2017-2018 investigado por la entrega de información financiera inexacta. Durante gran parte de aquella campaña, el chileno estuvo apartado de las canchas por una rotura del tendón de Aquiles.

¿Pierden sus títulos los chilenos?

Por ahora, no. La Premier League no anunció la retirada de ninguno de los campeonatos del City y el club sostiene que el proceso continúa. Una sanción de ese tipo requiere una decisión expresa; tampoco significa que Pellegrini o Bravo reciban un castigo individual.

Los dos chilenos también ganaron la Copa de la Liga con Manchester City. Esos trofeos pertenecen a otra competición y no quedan retirados por una eventual decisión de la Premier League sobre sus propios campeonatos.