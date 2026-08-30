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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Emiliano "Dibu" Martínez concretó su fichaje en Chelsea con debut inmediato en la Premier

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El arquero trasandino finalmente encontró salida de Aston Villa.

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A través de sus canales oficiales, Chelsea confirmó la contratación del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, procedente de Aston Villa, a cambio de 7,5 millones de libras (8,7 millones de euros).

Martínez estuvo cerca de fichar por el Juventus de Turín hace unas semanas y tenía contrato con Aston Villa hasta 2029, pero el arribo del japonés Zion Suzuki se sumó al acuerdo entre la representación del trasandino y el club para sellar su salida.

La operación se dio luego de diversos traspasos frustrados en los últimos mercados, incluyendo una emotiva despedida de "Dibu" al final de la campaña 2024/2025; para finalmente quedarse una temporada más en el Villa hasta encontrar este fichaje en los "blues".

"Estoy encantado de estar en este club. Para mí y mi familia, venir a Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar. Quiero tener éxito aquí. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso", dijo el trasandino.

El técnico Xabi Alonso sumó rápidamente a su nuevo jugador en la citación e incluso fue más allá: "Dibu", de forma inesperada, fue anunciado como titular ante Brighton & Hove apenas un par de horas después de ser presentado; en un duelo que arranca a las 09:00 horas (13:00 GMT) de este mismo domingo.

Respecto al recuento de su periodo en Aston Villa, Martínez jugó 256 partidos, con 80 porterías invictas y la última Europa League 2025/2026 como su único título con el club.

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