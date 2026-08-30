Emiliano "Dibu" Martínez concretó su fichaje en Chelsea con debut inmediato en la Premier
El arquero trasandino finalmente encontró salida de Aston Villa.
El arquero trasandino finalmente encontró salida de Aston Villa.
A través de sus canales oficiales, Chelsea confirmó la contratación del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, procedente de Aston Villa, a cambio de 7,5 millones de libras (8,7 millones de euros).
Martínez estuvo cerca de fichar por el Juventus de Turín hace unas semanas y tenía contrato con Aston Villa hasta 2029, pero el arribo del japonés Zion Suzuki se sumó al acuerdo entre la representación del trasandino y el club para sellar su salida.
La operación se dio luego de diversos traspasos frustrados en los últimos mercados, incluyendo una emotiva despedida de "Dibu" al final de la campaña 2024/2025; para finalmente quedarse una temporada más en el Villa hasta encontrar este fichaje en los "blues".
"Estoy encantado de estar en este club. Para mí y mi familia, venir a Chelsea fue una decisión fácil y estoy eufórico; tengo muchas ganas de empezar. Quiero tener éxito aquí. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso", dijo el trasandino.
El técnico Xabi Alonso sumó rápidamente a su nuevo jugador en la citación e incluso fue más allá: "Dibu", de forma inesperada, fue anunciado como titular ante Brighton & Hove apenas un par de horas después de ser presentado; en un duelo que arranca a las 09:00 horas (13:00 GMT) de este mismo domingo.
Respecto al recuento de su periodo en Aston Villa, Martínez jugó 256 partidos, con 80 porterías invictas y la última Europa League 2025/2026 como su único título con el club.