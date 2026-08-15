Enzo Fernández recibió pifias de hinchas de Chelsea en Stamford Bridge

Enzo Fernández vivió un incómodo regreso a Stamford Bridge este sábado, luego de recibir pifias de parte de los hinchas de Chelsea durante el amistoso de pretemporada ante Real Sociedad.

El mediocampista argentino comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó a los 62 minutos. Cuando su nombre fue anunciado se escucharon abucheos desde distintos sectores del estadio, aunque otros seguidores respondieron con aplausos y posteriormente con cánticos en respaldo al futbolista.

La situación continuó con el partido en marcha: Algunos fanáticos pifiaron sus intervenciones con el balón, mientras otro grupo coreó su nombre, evidenciando la división que actualmente genera el argentino entre los seguidores del conjunto londinense.

¿Por qué los hinchas de Chelsea pifiaron a Enzo Fernández?

El episodio se produjo en medio de la incertidumbre relacionada con el futuro de Enzo Fernández en Chelsea. El futbolista comunicó al club en mayo su intención de marcharse y durante el mercado fue vinculado con Manchester City.

Chelsea estableció una valoración de 120 millones de libras por el campeón del mundo y fijó como plazo las 17:00 horas del viernes para recibir una propuesta formal. La fecha límite pasó sin que Manchester City ni otro club presentara una oferta, por lo que la dirigencia de los "Blues" considera actualmente que el jugador continuará en Stamford Bridge.

Fernández tuvo así sus primeros minutos de la pretemporada después de contar con un descanso extendido tras disputar el Mundial con Argentina. Su reaparición se produjo en el triunfo por 3-1 de Chelsea sobre Real Sociedad, último apronte del elenco inglés antes del inicio de la nueva temporada.