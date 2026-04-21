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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Leicester City perdió la categoría y descendió a la tercera división del fútbol inglés

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club inglés jugará la próxima temporada en la League One.

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El club inglés Leicester City descendió a la League One, tercera división del fútbol del país británico, luego de empatar 2-2 como local ante Hull City, resultado que lo dejó sin opciones de mantenerse en la Championship.

El equipo completó una campaña irregular en la temporada, tras un inicio con tres triunfos en cuatro fechas, pero con una serie posterior de empates y resultados negativos que lo llevaron a la zona baja de la tabla.

Con este descenso, los "zorros" pasaron en menos de un año de competir en la Premier League a jugar en la tercera categoría del fútbol inglés, tras haber perdido la categoría en 2025 y confirmar ahora su caída a League One.

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