Liverpool y Wolves rindieron homenaje a Diogo Jota en su partido por Premier League

Liverpool y Wolves rindieron homenaje a Diogo Jota en la previa del partido por la fecha de la Premier League.

El jugador vistió la camiseta de ambos equipos y fueron sus excompañeros e hinchas quienes lo conmemoraron, frente a su familia en Anfield poco de cumplir 6 meses de su fallecimiento. Además, sus hijos Dinis y Duarte salieron a la cancha junto al capitán de Liverpool, Virgil van Dijk

