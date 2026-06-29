Manchester City anunció a Enzo Maresca como el sucesor de Pep Guardiola

El club inglés Manchester City anunció este lunes el fichaje del italiano Enzo Maresca como nuevo entrenador del equipo, siendo el sucesor de Josep Guardiola tras una década al frente de los 'Sky Blues'.

"El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir este equipo es una oportunidad magnífica para mí", dijo Maresca en un comunicado difundido por el club.

El técnico italiano firmó hasta 2029, en su retornno a un equipo que lo vio crecer como entrenador: En 2020 el City lo contrató para liderar al Elite Developement Squad —su sub 23— y dos años más tarde, en junio de 2022, regresó como uno de los asistentes de Guardiola.

"Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco este club, conozco las exigencias y conozco las expectativas", aseguró Maresca.

"Bienvenido a casa, Enzo", dijo el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, que aseguró que el técnico italiano y el club son "la combinación perfecta".

Maresca viene de dirigir a Chelsea, del que renunció en diciembre de 2025 tras un año al mando del equipo en el que conquistó la Europa League y el Mundial de Clubes.

Chelsea afirmó, tras conocerse la noticia del fichaje por el City, que las razones de la dimisión se debieron precisamente a su deseo de suceder a Guardiola al frente de los 'Sky Blues'.

"En otoño del año pasado, nuestro exentrenador nos informó de que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada. Nos quedó claro que su gran deseo era suceder a Guardiola y que estaba totalmente comprometido a aprovechar la oportunidad, a pesar de tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir", escribió el Chelsea.

En esta línea, el club londinense anunció que, en aras del "respeto mutuo", han llegado a un acuerdo confidencial con el Manchester City y el propio Maresca que incluye el pago de una indemnización.