Manchester City desembolsó una millonaria cifra por el brasileño Allan Elias

Manchester City fichó al delantero brasileño Allan Elias, procedente de Palmeiras, a cambio de unos 40 millones de dólares y hasta el final de la temporada 2031.

Allan Elias, de 22 años, llega para ser el sustituto de Sávio, que se marchó la semana pasada a Tottenham Hotspur en un acuerdo valorado en 101 millones de dólares. Además, el City también confirmó la marcha de Omar Marmoush a los 'Spurs' en calidad de cedido aunque con una opción de compra obligatoria en un año más por cerca de 81 millones.

En un comunicado publicado por el club, Allan calificó su fichaje como "un momento surrealista" y afirmó que el City es "uno de los clubes más atractivos del mundo para los jugadores", así como el mejor lugar para cumplir sus ambiciones.

"Poder estar aquí hoy y decir que me he unido a ellos es el momento de mayor orgullo de mi vida", agregó el brasileño.

En su etapa en Palmeiras, con quienes debutó el año pasado, Allan disputó 96 partidos, marcó nueve goles y repartió 12 asistencias.

El fichaje del brasileño puede no ser el último de los 'Sky Blues' en este mercado, ya que los de Enzo Maresca van a tratar de lograr el traspaso de Enzo Fernández hasta el último día de transferencias.

El jugador argentino, que desea salir de Chelsea, le costaría unos 140 millones de euros a los de Manchester.