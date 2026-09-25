Manchester City fue declarado culpable de casi todos los cargos financieros

Manchester City fue declarado culpable de casi todos los cargos por infracciones financieras que presentó la Premier League, según informaron este viernes medios británicos. The Athletic y The Times señalaron que el fallo adverso alcanza 114 de los 115 cargos examinados.

La resolución todavía no fue publicada por la Premier League, que declinó comentar las informaciones. Manchester City, por su parte, indicó a la BBC que el proceso continúa en curso. Por ahora tampoco se conoce una sanción.

¿De qué se acusa a Manchester City?

En febrero de 2023, la Premier League remitió el caso a una comisión independiente. Entre las acusaciones figuran la entrega de información financiera inexacta sobre ingresos, patrocinios y gastos entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018; la falta de detalles completos sobre pagos a un entrenador y jugadores; incumplimientos de normas financieras y la falta de cooperación con la investigación desde diciembre de 2018.

El club rechazó las acusaciones durante el procedimiento. La audiencia ante la comisión independiente se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2024.

Manchester City tiene la opción de apelar

De acuerdo con el procedimiento de la competición, tanto el club como la Premier League tienen 14 días para presentar una apelación una vez emitida la decisión. Otro panel independiente revisa ese recurso.

El siguiente paso es conocer el texto oficial del fallo: allí se precisan las infracciones acreditadas y las consecuencias del caso. Hasta entonces, los detalles difundidos este viernes corresponden a reportes de prensa y no a una resolución pública de la Premier League.

¿Qué investigó la Premier League?

El caso comenzó formalmente en febrero de 2023, cuando la Premier League remitió al club a una comisión independiente. Las acusaciones incluyen la entrega de información financiera inexacta sobre ingresos, patrocinios y gastos entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018.

La liga también cuestionó la información proporcionada sobre pagos a un entrenador y a jugadores, el cumplimiento de normas financieras y la cooperación del City con la investigación iniciada en diciembre de 2018.

Manchester City rechazó los cargos durante el procedimiento. La audiencia ante la comisión independiente se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2024.

¿Qué viene ahora?

La publicación del fallo permite conocer con precisión qué infracciones quedaron acreditadas y qué sanción establece la comisión. Entre las medidas contempladas por las reglas de la Premier League figuran multas, descuentos de puntos y la expulsión de la competición, aunque ninguna fue anunciada para este caso.

Tanto Manchester City como la Premier League tienen la opción de apelar la decisión ante otro panel independiente. Por ahora, la declaración de culpabilidad conocida este viernes procede de los reportes de medios británicos y sigue pendiente de confirmación mediante una resolución pública.