Manchester United goleó a Ipswich Town en ingrato partido de Marcelino Núñez

Ipswich Town, con el chileno Marcelino Núñez, lamentó una amarga jornada en su visita a Manchester United, que goleó por 5-2 en Old Trafford por la segunda fecha de la Premier League.

La escuadra del nacional comenzó ganando con anotación de Leif Davis que descolocó a los "Red Devils" al minuto 29, tras el desborde y centro de Abdul Fatawu.

Núñez estaba teniendo una buena presentación, con constantes subidas para oficiar de descarga en inmediaciones del área, pero la intensa lluvia en Manchester le jugó una muy mala pasada.

En el minuto 40 el chileno resbaló cuando se disponía a controlar el balón con Ipswich volcado en campo rival. Matheus Cunha apuró la contra con un pase filtrado y Bruno Fernandes empató mediante un cañonazo.

Tras aquel infortunio la balanza se inclinó por completo a favor del United, con un polémico autogol de Jacob Graves (56'), debido a que se desestimó el reclamo de una mano de Harry Maguire en el control previo al remate que forzó el fatal rebote.

Bruno Fernandes acabó por completar un triplete con un penal a los 61', justo antes de la salida de Marcelino, y su última diana a los 68'. Bryan Mbeumo puso la quinta cifra roja a los 82' y Chuba Akpom maquilló un poco el marcador con el descuento de Ipswich a los 90+1'.

Ipswich cayó al puesto 12 en el inicio de la temporada y su próximo desafio será ante otro histórico del fútbol inglés, aunque ahora de local: Liverpool, el viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas.