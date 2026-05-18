Medio inglés aseguró que Guardiola dejará Manchester City cuando finalice la Premier League

Después de conquistar seis títulos de Premier League y la ansiada Champions League, Josep Guardiola parece ver el final de su etapa como director técnico de Manchester City en el encuentro de este domingo ante Aston Villa en el Etihad Stadium.

Según informó BBC Sport, se espera que el catalán abandone la institución al término de la presente temporada, a pesar de que desde la dirigencia optaron por no emitir comentarios oficiales hasta el momento.

Ante este escenario, el propio medio detalló que el italiano Enzo Maresca asoma como reemplazo después de trabajar como ayudante de Guardiola en el club y dirigir a Chelsea, elenco con el que conquistó la Conference League y el renovado Mundial de Clubes.

Manchester City es segundo con 77 puntos y, a falta de visitar a Bournemouth este martes 19 de mayo y recibir a Aston Villa el domingo, se separa a cinco unidades del liderato de un Arsenal que le resta solo un partido para definir el título del fútbol inglés.