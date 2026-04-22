Peluquero de Marc Cucurella filtró bajas de Chelsea antes de duelo ante Brighton

El club inglés Chelsea sufrió una filtración de información previa al partido ante Brighton & Hove Albion, luego de que el peluquero del futbolista español Marc Cucurella reveló en redes sociales las bajas de Joao Pedro y Cole Palmer.

La información fue publicada en cuentas vinculadas al juego Fantasy de la Premier League y, tras ser cuestionado, el autor de la filtración compartió una imagen cortando el cabello al jugador para respaldar su cercanía con el plantel. Las publicaciones fueron eliminadas minutos después.

Ambos futbolistas no participaron en el encuentro, que terminó con derrota por 3-0 de Chelsea en el Amex Stadium, resultado que dejó al equipo a siete puntos de la zona de clasificación a la Liga de Campeones.

El entrenador inglés Liam Rosenior se refirió a la situación y señaló: "Estas cosas pasan y es una pena", añadiendo que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la temporada.