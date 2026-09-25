¿Qué clubes aparecen como candidatos a los títulos si la Premier League se los quita a Manchester City?

Manchester United y Liverpool ocupan el segundo lugar en las tres temporadas que Manchester City ganó la Premier League dentro del período de las principales acusaciones financieras. Sus nombres entraron en la discusión sobre una eventual retirada de títulos, aunque ninguna corona cambió de dueño.

Los tres campeonatos bajo discusión

En 2011-2012, City ganó la liga por diferencia de goles tras terminar igualado en puntos con Manchester United, que fue subcampeón.

En 2013-2014, el equipo "ciudadano" se coronó con 86 puntos. Liverpool terminó segundo con 84.

En 2017-2018, City sumó 100 puntos y obtuvo otro título. Manchester United finalizó en la segunda posición con 81 unidades.

¿United y Liverpool recibirán esos títulos?

No hay una decisión que permita afirmarlo. La Premier League todavía no anunció la retirada de los campeonatos y, aun en ese escenario, tiene que resolver qué ocurre con cada título. Quitar una corona al City no significa adjudicarla automáticamente al equipo que terminó segundo: También existe la posibilidad de dejar la edición sin un nuevo campeón.

Las acusaciones sobre la información financiera del club abarcan las temporadas 2009-2010 a 2017-2018. Otros cargos se refieren a su cooperación con la investigación en años posteriores; eso no incorpora automáticamente los títulos ganados después de 2018 a una eventual retirada.

La discusión se limita aquí a la Premier League, la competición que presentó los cargos. Los trofeos de la Copa de Inglaterra, la Copa de la Liga y los torneos europeos pertenecen a otras organizaciones.