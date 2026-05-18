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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

¿Qué necesita Arsenal para ser campeón de la Premier League este martes?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de Mikel Arteta quedó a la espera del resultado de Manchester City ante Bournemouth.

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Arsenal quedó a las puertas de conquistar la Premier League 22 años después, luego de vencer 1-0 con intriga y muchos nervios al ya descendido Burnley, resultado que dejó al equipo de Mikel Arteta en una posición inmejorable para quedarse con el título.

Los "Gunners" podrán ser campeones este martes si Manchester City no derrota a Bournemouth. Es decir, al cuadro londinense le sirve que el equipo de Josep Guardiola empate o pierda para asegurar matemáticamente la corona sin tener que esperar a la última fecha.

En caso de que los "Sky Blues" ganen su compromiso, Arsenal tendrá una nueva oportunidad el domingo, cuando enfrente a Crystal Palace con la obligación de ganar para volver a levantar el trofeo de la liga inglesa después de más de dos décadas.

Arsenal ostenta 82 puntos versus los 77 del City, que tiene un partido menos.

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