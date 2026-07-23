Rompió el mercado: Chelsea confirmó fichaje de Morgan Rogers por millonaria cifra

Chelsea dio el gran golpe en el mercado de pases del fútbol europeo luego de confirmar oficialmente la incorporación del talentoso Morgan Rogers, procedente de Aston Villa, tras desembolsar una cifra superior a los 156,5 millones de dólares.

Con este traspaso, el atacante de 23 años se convirtió en el fichaje más caro en la historia de los "Blues", superando el récord que ostentaba el argentino Enzo Fernández. Además, se posiciona como la quinta transferencia más costosa en la historia del fútbol mundial y en el futbolista británico más caro de todos los tiempos, desplazando los 155 millones de dólares que Manchester City pagó por Elliot Anderson.

El flamante refuerzo se sumará a las filas del equipo dirigido por el técnico español Xabi Alonso, impulsado por su gran actuación con la selección de Inglaterra en el Mundial de 2026, donde se quedaron con el tercer lugar tras vencer a Francia en un electrizante 6-4.

Tras ser presentado formalmente en las plataformas digitales de la institución, Rogers no ocultó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera: "Estoy muy emocionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y una institución que siempre he admirado desde que era niño", manifestó.

El formado en las divisiones inferiores del Manchester City se reencontrará en Stamford Bridge con Cole Palmer, con quien coincidió en la cantera de los "Citizens".

Antes de consolidarse en la élite, Rogers debió buscar continuidad a préstamo en clubes como Lincoln City, Bournemouth y Blackpool, hasta llegar al Middlesbrough. Fue tras su paso por el "Boro" cuando dio el salto a Aston Villa, proyecto donde explotó como figura de la Premier League y que finalmente le abrió las puertas de la selección absoluta y su millonario arribo a Londres.