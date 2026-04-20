[VIDEO] ¿Bullying contra Brereton? Seleccionado chileno sufrió pesada broma de sus compañeros

El futbolista chileno Ben Brereton, delantero de Derby County y seleccionado nacional, se volvió viral por un registro en el que sufrió una pesada broma de parte de sus compañeros de equipo, situación que generó cuestionamientos en redes sociales.

En el video, el atacante aparece ocupando un cubículo del baño cuando, sin previo aviso, otros jugadores le lanzaron hielo desde un recipiente, provocando su reacción inmediata. El registro, de pocos segundos, se difundió rápidamente y desató críticas de usuarios, quienes consideraron que la situación superó el límite de una simple broma.

En redes sociales, varios comentarios apuntaron a que el episodio podría interpretarse como un caso de acoso. Mientras tanto, Derby County continúa su lucha por ingresar a los puestos de play-offs de ascenso en el Championship, donde el delantero ha tenido protagonismo durante la temporada.